STM : Frédérique Le Grèves sera la marraine du collectif IndustriElles

(Boursier.com) — Le 8 mars dernier, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie, a annoncé la relance du collectif IndustriELLES, lancé en 2019. Frédérique Le Grèves, Présidente STMicroelectronics France, sera la marraine de ce collectif.

IndustriElles est un collectif qui a pour objectif de mobiliser les hommes et les femmes de l'industrie afin d'agir en faveur de la mixité dans le secteur.

Le ministre et Frédérique Le Grèves réuniront à Bercy, le mardi 23 mai, les associations engagés sur le sujet, des dirigeants et dirigeantes d'entreprises, des jeunes étudiantes et étudiants, ainsi que des parlementaires, pour présenter les objectifs du collectif et échanger autour des enjeux de la féminisation des métiers de l'industrie.

Ce lancement intervient dans le contexte de la présentation du projet de loi Industrie Verte, par Bruno Le Maire et Roland Lescure, dont le quatrième axe "Former" a vocation à améliorer la formation aux métiers industriels, avec un accent particulier autour de la féminisation de ces métiers.