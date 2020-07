Statu quo sur les taux de la Banque du Canada

(Boursier.com) — Statu quo de la Banque du Canada. Comme anticipé par le marché, la Banque centrale a maintenu son taux cible du financement à un jour à sa valeur plancher de 0,25%. Le taux officiel d'escompte demeure donc à 0,5%, et le taux de rémunération des dépôts, à 0,25%.

Le Conseil maintiendra le taux directeur à sa valeur plancher jusqu'à ce que les capacités excédentaires dans l'économie se résorbent, de sorte que la cible d'inflation de 2% soit atteinte de manière durable. De plus, pour renforcer cet engagement et garder les taux d'intérêt bas sur toute la courbe de rendement, la Banque poursuit ses achats à grande échelle d'obligations du gouvernement du Canada à raison d'au moins 5 milliards de dollars par semaine, précise la BC.

Ce programme d'assouplissement quantitatif, qui rend le crédit plus abordable pour les ménages et les entreprises, se poursuivra jusqu'à ce que la reprise soit bien engagée. Pour soutenir la reprise et atteindre l'objectif d'inflation, la Banque est prête à accentuer la détente monétaire si cela s'avère nécessaire.