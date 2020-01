Statu quo sur les taux de la Banque du Canada

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque du Canada vient de maintenir son taux cible du financement à un jour à 1,75%. Le taux officiel d'escompte demeure donc à 2%, et le taux de rémunération des dépôts, à 1,5%. Un statu quo largement anticipé par le marché.

L'économie mondiale montre des signes de stabilisation, et certaines évolutions récentes concernant les échanges commerciaux ont été positives. Cependant, il subsiste un degré élevé d'incertitude, et des tensions géopolitiques sont réapparues, avec des conséquences tragiques, souligne la BC.

"Les données relatives au Canada indiquent que la croissance à court terme sera plus faible, et l'écart de production plus grand, que la Banque le projetait en octobre. La Banque estime maintenant que la croissance était de 0,3% au quatrième trimestre 2019 et sera de 1,3% au premier trimestre 2020. Les exportations ont diminué à la fin de 2019, et les investissements des entreprises semblent avoir faibli après un troisième trimestre vigoureux. La création d'emplois a ralenti et les indicateurs de la confiance et des dépenses des consommateurs ont affiché une faiblesse inattendue. Par contraste, la croissance de l'investissement résidentiel a été robuste durant la majeure partie de 2019, se modérant pour s'établir à un rythme encore solide au quatrième trimestre", détaille la Banque.

"Bien que l'écart de production se soit creusé ces derniers mois, les mesures de l'inflation demeurent autour de 2%. Cela cadre avec une économie tournant, jusqu'à récemment, près des limites de sa capacité. La Banque s'attend à ce que l'inflation reste autour de la cible de 2% durant la période de projection, avec certaines fluctuations en 2020 en raison de la volatilité des prix de l'énergie. En même temps, les marchés du travail dans la plupart des régions affichent peu de ressources inutilisées, et les salaires continuent de se raffermir".

Pour déterminer la trajectoire future du taux directeur de la Banque, le Conseil surveillera de près la situation afin de voir si le récent ralentissement de la croissance est plus persistant que prévu.