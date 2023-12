Statu quo de la Banque nationale suisse qui abaisse ses perspectives d'inflation

Sans surprise, la Banque nationale suisse vient de maintenir son taux directeur à 1,75%...

(Boursier.com) — Sans surprise, la Banque nationale suisse vient de maintenir son taux directeur à 1,75%. La Banque reste disposée à être active au besoin sur le marché des changes. La pression inflationniste s'est certes légèrement atténuée durant le dernier trimestre, mais l'incertitude reste forte. C'est pourquoi la BNS continuera d'observer attentivement la situation et adaptera si nécessaire sa politique monétaire afin que l'inflation à moyen terme reste dans la plage de stabilité des prix.

En novembre, le renchérissement s'élevait à 1,4%, soit à un niveau quelque peu inférieur aux mois précédents. Ce repli est principalement dû à un ralentissement de la hausse des prix des biens ainsi que des services touristiques. Cependant, il y a lieu de s'attendre à ce que l'inflation s'accentue à nouveau quelque peu dans les prochains mois en raison de la hausse des prix de l'électricité ainsi que des loyers, et du relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée. La nouvelle prévision d'inflation conditionnelle de la BNS s'établit en dessous de celle de septembre. En moyenne annuelle, elle est de 2,1% pour 2023, de 1,9% pour 2024, et de 1,6% pour 2025, contre respectivement 2,2%, 2,2% et 1,9%. Elle repose sur l'hypothèse d'un taux directeur de la BNS maintenu constant à 1,75% pendant toute la période de prévision.

En Suisse, le produit intérieur brut a enregistré une croissance modérée au troisième trimestre. Les services ont poursuivi leur expansion, mais la création de valeur a stagné dans l'industrie. Le chômage s'est quelque peu accru, et l'utilisation des capacités de production de l'économie n'était plus que légèrement supérieure à sa moyenne de long terme. Dans les prochains trimestres, la croissance devrait être atone en raison de la faiblesse de la demande extérieure et des conditions de financement plus restrictives. Le PIB suisse devrait ainsi s'accroître cette année d'environ 1%. Pour 2024, la BNS table sur une croissance comprise entre 0,5% et 1%. Dans ce contexte, il est probable que le chômage poursuive sa montée progressive et que l'utilisation des capacités de production continue de reculer quelque peu. Comme pour l'économie mondiale, la prévision pour la Suisse est entourée d'une forte incertitude. Le principal risque réside dans un ralentissement conjoncturel plus marqué à l'étranger, souligne la BNS.