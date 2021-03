Statu quo de la Banque nationale suisse

(Boursier.com) — Statu quo de la Banque nationale suisse (BNS) qui poursuit sa politique monétaire expansionniste afin de stabiliser l'évolution de la conjoncture et des prix. La BNS a ainsi laissé inchangé à -0,75% son taux directeur et le taux d'intérêt négatif appliqué aux avoirs à vue. Elle reste disposée à intervenir au besoin sur le marché des changes en tenant compte de la situation pour l'ensemble des monnaies. La Banque nationale continue en outre à approvisionner généreusement en liquidités le système bancaire. La politique monétaire expansionniste de la BNS assure des conditions de financement favorables, atténue les pressions à la hausse sur le franc et contribue à un approvisionnement adapté de l'économie en crédit et en liquidités, souligne la Banque centrale.