Statu quo de la Banque du Canada

La Banque du Canada a annoncé le maintien de son taux cible de financement à un jour à 5%...

(Boursier.com) — La Banque du Canada a annoncé le maintien de son taux cible de financement à un jour à 5%. Le taux officiel d'escompte demeure à 5,25%, et le taux de rémunération des dépôts, à 5%. De même, la Banque poursuit sa politique de resserrement quantitatif. Cela fait désormais quatre réunions que la Banque opte pour le statu quo sur ses taux. Le Conseil demeure préoccupé par les risques entourant les perspectives d'inflation, surtout la persistance de la forte inflation sous-jacente. Il veut voir l'inflation fondamentale continuer de baisser, et ce, de façon durable. Il surveille encore de près l'équilibre entre l'offre et la demande, les attentes d'inflation, la croissance des salaires et les pratiques d'établissement des prix des entreprises. La Banque reste déterminée à rétablir la stabilité des prix pour la population canadienne.

"La question n'est plus tellement de voir si le taux directeur est assez restrictif pour rétablir la stabilité des prix, mais plutôt combien de temps il faudra le maintenir au niveau actuel", a indiqué le gouverneur Tiff Macklem.