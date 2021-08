Statu quo de la Banque de Norvège, vers une hausse des taux le mois prochain

Statu quo de la Banque de Norvège, vers une hausse des taux le mois prochain









Statu quo pour la Banque de Norvège...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Statu quo pour la Banque de Norvège. Le comité de politique monétaire et de stabilité financière de la Norges Bank a décidé à l'unanimité de maintenir le taux directeur inchangé à 0%. Alors que le dernier rapport de politique monétaire publié le 17 juin faisait apparaitre une hausse progressive du taux directeur à partir de l'automne, le gouverneur de la Banque, Oystein Olsen, affirme aujourd'hui que "le taux directeur sera très probablement relevé en septembre".

"L'évolution économique a été globalement conforme aux prévisions du rapport de juin. La réouverture de la société a entraîné une hausse sensible de l'activité, et le chômage a encore reculé. Dans le même temps, l'incertitude demeure quant à l'évolution de la pandémie et à son impact sur l'économie norvégienne. Un taux de vaccination élevé réduit la nécessité de restrictions liées au Covid. Néanmoins, on ne peut exclure que de nouvelles variantes du virus puissent conduire à un resserrement des restrictions. L'inflation sous-jacente a diminué et est inférieure à l'objectif de 2%. L'augmentation de l'activité dans l'économie norvégienne laisse penser que l'inflation reprendra à l'avenir", détaille la BC.

"Le Comité estime qu'une orientation expansionniste de la politique monétaire reste nécessaire. Dans le même temps, les conditions économiques commencent à se normaliser. Cela donne à penser qu'il sera bientôt opportun de relever le taux directeur par rapport à son niveau actuel".