Statu quo de la Banque de Norvège sur les taux

Le Comité de politique monétaire de la Banque de Norvège a décidé à l'unanimité de maintenir le taux directeur inchangé à 0%...

(Boursier.com) — Le Comité de politique monétaire de la Banque de Norvège a décidé à l'unanimité de maintenir le taux directeur inchangé à 0%. Une annonce attendue par le marché. Selon l'évaluation actuelle du Comité sur les perspectives et la balance des risques, le taux directeur restera très probablement au niveau actuel pendant un certain temps encore. "Le fort ralentissement économique et l'incertitude considérable qui entoure les perspectives suggèrent de maintenir le taux directeur en attente jusqu'à ce que des signes clairs de normalisation des conditions économiques apparaissent", déclare le gouverneur Øystein Olsen.

"L'inflation sous-jacente est supérieure à l'objectif, mais l'appréciation de la couronne depuis mars et les perspectives de croissance des bas salaires laissent penser qu'elle va se modérer", précise la Norge Bank.