Statu quo de la Banque de Norvège sur les taux

(Boursier.com) — Statu quo de la Banque de Norvège. Le Comité de politique monétaire et de stabilité financière de la Norge Bank a décidé à l'unanimité de maintenir le taux directeur inchangé à 0. "L'évaluation actuelle des perspectives et de la balance des risques par le Comité suggère que le taux directeur restera très probablement au niveau actuel pendant un certain temps encore", déclare le gouverneur Øystein Olsen.

La pandémie de Covid-19 a entraîné un fort ralentissement de l'économie norvégienne. Depuis la réunion sur la politique monétaire en mai, l'activité a repris plus rapidement que prévu. Le chômage a baissé plus que prévu et le prix du pétrole a augmenté. L'activité est néanmoins nettement inférieure à celle du début de l'année, et la voie de la reprise est très incertaine. La faiblesse des taux d'intérêt contribue à accélérer le retour à des niveaux de production et d'emploi plus normaux. Cela réduit le risque que le chômage s'installe à un niveau élevé et que l'inflation devienne trop faible plus longtemps, souligne la Banque.