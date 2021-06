Statu quo de la Banque d'Angleterre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Statu quo de la Banque d'Angleterre. Comme anticipé, la BoE a maintenu à la mi-journée son taux directeur à 0,1%, son plus bas niveau historique, et le montant de son programme d'achats d'obligations sur les marchés à 895 milliards de livres. A l'image de la Fed, la BoE s'attend à ce que l'inflation augmente plus fortement que prévu, mais estime qu'elle ne restera que temporairement élevée, ce qui lui permettra de reporter dans le temps le resserrement de sa politique monétaire.

La Banque centrale britannique s'attend à ce que les prix à la consommation augmentent de 3%, soit un demi-point de plus que son estimation d'il y a six semaines, sous l'effet des prix de l'énergie et des matières premières. Ces effets, selon elle, se dissiperont l'année prochaine, à mesure que l'économie se stabilisera après la pandémie de Covid-19.

Les gouverneurs de la BoE, dirigés par Andrew Bailey, ont voté à l'unanimité le maintien du taux directeur au plancher et, par 8 voix contre 1, le maintien du rythme actuel des achats de titres obligataires.