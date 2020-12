Statu quo de la Banque d'Angleterre

Crédit photo © Dylan Martinez

(Boursier.com) — Sans surprise, la Banque d'Angleterre a opté pour le statu quo à la mi-journée. A l'unanimité, les neuf membres du Conseil de la BoE ont décidé de maintenir le taux directeur à son plus bas niveau historique, soit 0,1%, ainsi que la taille du programme d'achats d'actifs à 895 milliards de livres sterling. Ils ont également décidé de prolonger de six mois le programme de prêts aux entreprises, appelé "Term Funding Scheme for Small and Medium Enterprises", soit jusqu'au 31 octobre de l'année prochaine. Et ce afin de favoriser les prêts à l'économie réelle.

At its meeting ending on 16 December 2020, the MPC voted unanimously to maintain #BankRate at 0.1%. https://t.co/ueFpcjWmcD pic.twitter.com/zEZerUOGwC — Bank of England (@bankofengland), via Twitter

Le marché avait anticipé ce statu quo dans l'attente de l'issue des discussions entre Londres et Bruxelles sur l'avenir des relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le Brexit. La fin de la période de transition est prévue le 31 décembre et nul ne sait quelles seront les relations entre les deux parties après cette date.

Le Comité de politique monétaire de la BoE continuera à suivre la situation de près. Si les perspectives d'inflation s'assombrissent, le Comité est prêt à prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour remplir sa mission. Il n'a pas l'intention de resserrer la politique monétaire au moins jusqu'à ce qu'il soit clairement établi que des progrès significatifs sont réalisés dans l'élimination des capacités inutilisées et la réalisation durable de l'objectif d'inflation de 2%. Le Comité a souligné qu'il disposait encore d'une grande marge de manoeuvre pour stimuler davantage l'économie - en incluant éventuellement des taux d'intérêt négatifs - si les perspectives venaient à se détériorer davantage.