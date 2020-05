Statu quo de la Banque d'Angleterre

Le Comité estime que "les indicateurs les plus actuels de la demande britannique se sont généralement stabilisés à des niveaux très bas ces dernières semaines"...

(Boursier.com) — Statu quo de la Banque d'Angleterre qui maintient son taux directeur à 0,1%. Le Comité a voté à une majorité de 7 contre 2 pour que la BoE poursuive son programme d'achat de 200 milliards de livres sterling d'obligations souveraines britanniques et d'obligations de sociétés non financières de qualité investissement, financé par l'émission de réserves de la Banque centrale, afin de porter le stock total de ces achats à 645 Mds£. Deux membres du CMP se sont montrés favorables à une hausse du programme de rachat d'actifs de 100 Mds£.

Le Comité estime que "les indicateurs les plus actuels de la demande britannique se sont généralement stabilisés à des niveaux très bas ces dernières semaines, après des chutes sans précédent fin mars et début avril", et prévoit que l'inflation passera en dessous de la barre du 1% au cours des prochains mois.