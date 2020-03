Statu quo de la Banque d'Angleterre

Statu quo de la Banque d'Angleterre ! Le Comité de politique monétaire de la BoE a voté à l'unanimité pour maintenir le taux directeur à 0,1% après l'avoir baissé de 65 points de base au cours de deux dernières réunions extraordinaires. Le Comité s'est également prononcé à l'unanimité en faveur de la poursuite du programme d'achat d'obligations d'État britanniques et d'obligations d'entreprises non financières de qualité, d'un montant de 200 milliards de livres sterling, financé par l'émission de réserves de la banque centrale, afin de porter le montant total de ces achats à 645 Mds£. Le CPM "continuera à suivre la situation de près et, conformément à son mandat, est prêt à réagir davantage si nécessaire pour se prémunir contre un resserrement injustifié des conditions financières et soutenir l'économie".