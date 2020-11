Stagnation de l'économie de la zone euro en octobre selon les indices PMI

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A 50, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale signale une stagnation de l'économie de la zone euro en octobre. En hausse par rapport à sa récente estimation flash (49,4), l'indice s'est toutefois replié par rapport à son niveau de septembre (50,4) et marque en octobre la fin d'une période de croissance économique de trois mois dans la région.

L'indice PMI IHS Markit de l'activité de services affiche de son côté son plus bas niveau depuis mai dernier (à 46,9) et signale une deuxième baisse mensuelle consécutive de l'activité dans le secteur. Il a néanmoins été revu à la hausse par rapport à son estimation flash de 46,2.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente : "le durcissement des mesures destinées à freiner la deuxième vague épidémique de Covid-19 a marqué un coup d'arrêt à la reprise économique de la zone euro en octobre. Particulièrement sévère dans le secteur des services - notamment dans les services impliquant un contact direct avec la clientèle, comme l'hôtellerie et les restaurants -, l'impact des nouvelles restrictions a été tel que la bonne tenue du secteur manufacturier n'a pas suffi à maintenir la croissance de la région. Témoignant de l'inquiétude croissante des entreprises quant aux répercussions de la deuxième vague de Covid-19 sur l'économie, les perspectives d'activité ont fortement chuté, affichant ainsi leur plus bas niveau depuis mai. Avec l'introduction de mesures de confinement plus strictes, un retour à la contraction de l'économie de la zone euro apparaît inévitable, dans la mesure notamment où l'activité globale est déjà en baisse dans certains pays, comme la France, l'Italie et l'Espagne".