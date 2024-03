Stabilité du PIB confirmée au quatrième trimestre dans la zone euro

Le PIB, corrigé des variations saisonnières, est bien resté stable dans la zone euro au quatrième trimestre 2023, montrent les données finales...

(Boursier.com) — Le PIB, corrigé des variations saisonnières, est bien resté stable dans la zone euro au quatrième trimestre 2023, montrent les données finales d'Eurostat. L'activité avait diminué de 0,1% au cours du trimestre précédent. Le Danemark (+2%) a enregistré la plus forte croissance par rapport au trimestre précédent, suivi de la Croatie (+1,3%) et de la Slovénie (+1,1%). Les plus fortes baisses ont été observées en Irlande (-3,4%), suivie de l'Estonie et de la Finlande (-0,7% chacune).

Sur un an, le PIB affiche une hausse de 0,1%, comme indiqué précédemment.