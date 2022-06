S&P Global Ratings dégrade ses prévisions pour la zone euro

Inflation oblige...

(Boursier.com) — S &P Global Ratings abaisse ses prévisions de croissance pour l'économie de la zone euro à 2,6% cette année et à 1,9% l'année prochaine (contre 2,7% et 2,2% espérés en mai), alors que les vents contraires se renforcent. Les pressions inflationnistes plus élevées sont le principal moteur de cette révision. Les économistes de l'agence de notation misent désormais sur une inflation des prix à la consommation de 7% cette année et de 3,4% en 2023 (contre 6,4% et 3% précédemment) en raison de la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires résultant du contexte géopolitique actuel. La baisse de la demande internationale devrait également freiner la croissance.

Les consommateurs commencent à ressentir une pression sur leur pouvoir d'achat, d'autant plus que la hausse de l'emploi et des salaires ne suffit pas à compenser la progression des prix. Les experts de S&P s'attendent toujours à ce que d'importants tampons d'épargne liés à la pandémie et à une demande refoulée de services maintiennent la consommation à la hausse, mais dans une moindre mesure qu'il y a trois mois, car les turbulences sur les marchés financiers érodent la richesse nette des ménages.