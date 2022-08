Solide indice du sentiment des consommateurs aux Etats-Unis

Nouvel indicateur plus solide que prévu aux Etats-Unis...

(Boursier.com) — Nouvel indicateur plus solide que prévu aux Etats-Unis. L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois d'août ressort à 55,1, contre 52,5 de consensus et 51,5 pour la lecture de juillet, après un plus bas historique en juin. Le sous-indice relatif aux conditions actuelles recule en revanche de 58,1 à 55,5 (57,8 attendu), et celui relatif aux attentes grimpe de 47,3 à 54,9 (48,5 de consensus).