Services financiers : Silver Lake prend une participation majoritaire dans le Groupe Meilleurtaux

(Boursier.com) — Le fonds West Street Capital Partners VII, géré par Goldman Sachs Merchant Banking Division, et les dirigeants actionnaires ont reçu de nombreuses marques d'intérêt pour le Groupe Meilleurtaux, leader en France de la comparaison, de l'intermédiation et du conseil en matière de produits et services financiers. Ils ont choisi de conclure avec le fonds Silver Lake, qui est entré en négociations exclusives pour l'acquisition d'une majorité de capital du Groupe Meilleurtaux.

Silver Lake est un leader mondial de l'investissement centré sur la technologie. Il gère un portefeuille de plus de 40 milliards de dollars et a investi dans des sociétés aussi diverses qu'Alibaba, AirBnB, Twitter, Skype, et plus récemment Silae et Cegid en France.

Le fonds West Street Capital Partners VII, géré par Goldman Sachs Merchant Banking Division, avait acquis Meilleurtaux en février 2017, en associant le management à un projet ambitieux d'accélération de la croissance. Depuis 2013, d'abord avec Equistone et ensuite avec le fonds de Goldman Sachs, le Groupe a fortement développé son métier historique de comparaison et de conseil en crédit et a poursuivi sa croissance avec 6 opérations majeures de croissance externe permettant l'élargissement de son offre financière.

Le Groupe Meilleurtaux a ainsi enregistré plus de 90 millions de visites sur ses sites web en 2019, déploie 340 agences franchisées, et a intermédié près de 10 milliards d'euros de crédits immobiliers en 2019.

Réalisation au 4e trimestre 2020

A compter du 1er août 2020, le leadership du Groupe Meilleurtaux sera assuré par Guillaume Autier en tant que CEO (président exécutif) et Thomas Kienzi en tant que CFO (directeur général délégué). Hervé Hatt est président du conseil d'administration.