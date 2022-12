Semaine noire pour le pétrole, la Russie pourrait réduire sa production

Poutine pas inquiet des sanctions du G7...

(Boursier.com) — Retour à la case départ. Malgré un léger sursaut ce vendredi, les cours de l'or noir ont effacé cette semaine tous leurs gains enregistrés après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, affichant pour le moment un repli de plus de 10% depuis lundi. En dépit de l'assouplissement de la politique anti-Covid en Chine, les craintes de récession en Europe et aux Etats-Unis, sur fond de forte remontée des taux d'intérêt et d'inflation galopante, ont pris le dessus sur les interrogations liées à l'offre de brut. A ce sujet, la Russie pourrait prochainement réduire sa production de pétrole en réponse à la mise en application des dernières sanctions du G7 sur le prix de son brut, a déclaré Vladimir Poutine.

Une décision sur la réponse de Moscou sera annoncée dans un décret présidentiel dans les prochains jours, a indiqué le président dans des commentaires diffusés sur la télévision publique 'Rossiya 24', sans fournir plus de détails. "Je ne dis pas maintenant que c'est une décision, mais si nécessaire, nous réfléchirons à d'éventuelles réductions de production", a affirmé V.Poutine. "J'ai déjà dit que nous ne vendrions tout simplement pas de pétrole à ces pays" qui participent à un plafonnement des prix, a-t-il ajouté.

Le plafonnement du prix du pétrole russe a finalement été adopté samedi dernier par le G7, l'Union européenne et l'Australie, avant d'entrer en vigueur lundi. Dans le cadre de ce dispositif, il est désormais interdit aux entreprises basées dans les pays de l'UE, du G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) et en Australie de fournir des services (négoce, fret, assurance, armateurs...) permettant le transport maritime de pétrole russe vers des pays tiers s'il est vendu à un prix supérieur à 60 dollars le baril.

Le plafonnement des prix n'aura aucune conséquence négative sur les revenus de la Russie car le seuil de 60 dollars le baril introduit par les pays occidentaux "correspond aux prix auxquels nous vendons aujourd'hui", a tenté de rassurer le dirigeant russe. "Nous vendons déjà à peu près à ces prix, alors ne vous inquiétez pas du budget".