Royaume-Uni : PMI des services supérieur aux attentes

(Boursier.com) — L 'indice PMI Markit/CIPS britannique des services du mois de décembre s'est établi à 53,6 en lecture finale, contre un consensus de 53,2 et une lecture flash de 53,2 également. L'indicateur accuse toutefois une forte baisse en comparaison du mois de novembre, signalant un net ralentissement de l'expansion. De plus, l'indicateur ressort au plus bas de près d'un an.