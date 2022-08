Royaume-Uni : les ventes au détail résistent... avant de chuter ?

Le consommateur fait de la résistance au Royaume-Uni... même si cela ne devrait pas durer...

(Boursier.com) — Le consommateur fait de la résistance au Royaume-Uni... même si cela ne devrait pas durer. Les ventes au détail britannique ont en effet progressé de 0,3% en juillet contre un repli de 0,2% attendu et une baisse de 0,2% en juin. En glissement annuel, les ventes reculent de 3,4% contre -3,3% de consensus. Hors carburant, les ventes affichent une augmentation de 0,4%, précise l'Office national de la statistique. Le marché tablait sur un repli de 0,3%.

Parallèlement à ces données plutôt robustes, l'indice de confiance des consommateurs britanniques mesuré par l'institut GfK est tombé à un plancher record de -44 en août (- 3 points) alors que les inquiétudes concernant une récession à venir ont encore augmenté. Toutes les mesures de l'indice ont chuté, les perspectives des finances personnelles étant celles qui ont le plus baissé. "Un sentiment d'exaspération à propos de l'économie britannique est le principal moteur de ces conclusions", affirme Joe Staton, directeur de la stratégie client chez GfK. "La crise de confiance ne fera que s'aggraver avec les journées assombries de l'automne et les mois plus froids de l'hiver".

La Banque d'Angleterre a prévenu que le pays devrait être touché par une profonde et longue récession alors que l'inflation devrait dépasser les 13% dans les mois à venir.