Royaume-Uni : le marché de l'emploi reste dynamique

Le taux de chômage reste au plus bas depuis les années 1970...

(Boursier.com) — Le taux de chômage s'est maintenu à 3,8% au Royaume-Uni en décembre, au plus bas depuis près de 40 ans. Selon les données de l'Office national de la statistique, le salaire hebdomadaire moyen a augmenté de 3,2% (hors bonus) contre +3,3% de consensus et +3,4% sur les trois mois clos fin novembre. Il s'agit de la plus faible progression depuis 15 mois mais les rémunérations continuent à augmenter plus rapidement que latinisation. Le salaire hebdomadaire moyen (bonus compris) a de son côté progressé de 2,9% contre +3% de consensus et 3,2% auparavant.

Le nombre de personnes demandant des allocations chômage a par ailleurs augmenté de 5.500 en janvier contre une hausse de 22.600 attendue et une progression de 2.600 un mois plus tôt.