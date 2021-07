Royaume-Uni : inflation supérieure aux attentes

Pour le mois de juin 2021, l'inflation britannique est ressortie au plus haut de près de trois ans...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour le mois de juin 2021, l'inflation britannique est ressortie au plus haut de près de trois ans. L'indice 'core' des prix britanniques à la consommation, hors ajustements saisonniers, a grimpé de 2,3% en glissement annuel contre 2% de consensus. Hors ajustements saisonniers, le CPI harmonisé a progressé de 0,5% par rapport au mois antérieur (0,2% de consensus) et de 2,5% en comparaison de l'année précédente (2% de consensus FactSet), d'après le bureau national des statistiques. L'ONS indique qu'il s'agit du quatrième mois de progression de l'inflation, au plus haut depuis août 2018, avec notamment l'alimentaire, les carburants et les véhicules d'occasion. La Banque d'Angleterre se montre pour l'heure assez sereine malgré cette poussée de l'inflation, qui pourrait atteindre 3% en fin d'année avant un retour progressif à la normale.

Le CPI harmonisé espagnol publié également ce matin pour le mois de juin a été quasiment conforme aux attentes à 2,5% en glissement annuel, contre 2,4% de consensus. L'inflation suédoise, enfin, a atteint 1,3% sur une base ajustée et en comparaison de l'an dernier, contre 1,4% de consensus FactSet.