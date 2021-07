Royaume-Uni : indicateurs PMI décevants

Les indicateurs PMI britanniques annoncés ce matin ressortent inférieurs aux attentes...

(Boursier.com) — Les indicateurs PMI britanniques annoncés ce matin ressortent inférieurs aux attentes. Ainsi, l'indice flash PMI manufacturier s'établit au plus bas depuis quatre mois à 60,4 contre 62,5 de consensus, alors qu'il était de 63,9 en juin. L'indice flash des services ressort à 57,8, au plus bas de quatre mois lui aussi, contre 62 de consensus et 62,4 un mois avant. L'indice flash PMI composite britannique du mois de juillet se situe à 57,7, contre une lecture finale de juin logée à 62,2.