Royaume-Uni / Eco : des ventes au détail encore solides en octobre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les ventes au détail ont davantage résisté que prévu au Royaume-Uni en octobre. Selon les données de l'Office national de la statistique, les ventes ont progressé pour le sixième mois consécutif le mois passé (+1,2%) contre un repli de 0,3% attendu par le marché. En glissement annuel, elles augmentent de 5,8% contre +4,1% de consensus. Les réactions de plusieurs entreprises suggèrent que les consommateurs ont commencé à faire leurs achats de Noël plus tôt cette année, un mouvement sans doute renforcé par les rabais accordés par un certain nombre de magasins, précise l'ONS. Les ventes 'core' affichent une hausse de 1,3% en séquentiel et de 7,8% sur un an après +1,5% et +6,4% en septembre, grâce notamment au bond du commerce en ligne. Des variations également supérieures aux attentes.