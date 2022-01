Royaume-Uni : croissance supérieure aux attentes

La matinée est marquée par les chiffres britanniques de conjoncture, plutôt réconfortants dans l'ensemble...

(Boursier.com) — La matinée est marquée par les chiffres britanniques de conjoncture, plutôt réconfortants dans l'ensemble. Le PIB britannique de novembre a augmenté de 0,9% sur un mois, deux fois plus que prévu, et de 8% sur un an. Le PIB à trois mois à fin novembre grimpe de 1,1% par rapport au trimestre antérieur et de 6,3% sur un an. La production industrielle britannique de novembre s'apprécie de 1% en comparaison du mois antérieur, bien plus que prévu (0,2% de consensus). La production manufacturière augmente de 1,1%. L'indice trimestriel des services progresse de 1,3%, ce qui dépasse aussi les attentes. La balance du commerce de biens, enfin, ressort déficitaire de 11,3 milliards de livres en novembre contre -14 milliards de consensus.