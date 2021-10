Rien n'arrête la hausse du pétrole

Les cours du brut commencent la semaine comme ils avaient fini la précédente, en forte hausse...

(Boursier.com) — Les cours du brut commencent la semaine comme ils avaient fini la précédente, en forte hausse. Le baril de brut léger américain (WTI) grimpe actuellement de 1,5% à 83,5$, tandis que le baril de Brent de la Mer du Nord gagne 1% à 85,7$ (contrat de décembre). Le WTI évolue à son plus haut niveau depuis octobre 2014, tandis que le Brent est sur des sommets de trois ans. Les deux références mondiales, qui viennent d'aligner 8 semaines consécutives de progression, poursuivent donc leur marche en avant sur fond de hausse de la demande, de pénuries d'énergie dans certaines parties du monde, et de déficit d'offre.

A ce sujet, l'Opep et ses alliés n'ont une fois de plus pas réussi à pomper suffisamment de pétrole en septembre pour atteindre leurs objectifs de production. L'Opep+ a réduit sa production de 15% de plus que prévu le mois dernier, après 16% en août et 9% en juillet, selon des délégués du cartel cités par 'Bloomberg'. Cela reflète l'incapacité de certains membres - dont l'Angola, le Nigeria et l'Azerbaïdjan - à augmenter leur production pour atteindre les volumes convenus, en raison d'un manque d'investissement, d'exploration et d'autres problèmes. En théorie, l'Opep+ aurait pu pomper 747.000 barils supplémentaires par jour en septembre et rester dans les limites de production convenues.

Les cours de l'or noir continuent à bénéficier de la pénurie d'électricité qui frappe notamment la Chine et l'Inde et du manque de gaz qui menace l'Asie et l'Europe. Dans son dernier rapport mensuel, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a ainsi revu en hausse ses prévisions de demande mondiale de brut sous l'effet de la substitution "massive" du gaz et du charbon (victimes de pénuries) par le pétrole. Dans ce contexte, les experts sont de plus en plus nombreux à prévoir que le pétrole franchira ces prochains mois les 100$ le baril pour la première fois depuis 2014.

"L'assouplissement des restrictions dans le monde entier devrait contribuer à la reprise de la consommation de carburant", estiment les analystes de la banque ANZ, ajoutant que le passage du gaz au pétrole pour la production d'électricité pourrait à lui seul accroître la demande de 450.000 barils par jour au quatrième trimestre.

"Il faudra un tiercé d'événements pour faire dérailler cette hausse des prix du pétrole : l'Opep+ augmente sa production de manière inattendue, un temps chaud frappe l'hémisphère nord, et l'administration Biden puise dans les réserves stratégiques de pétrole", affirme Edward Moya, analyste senior chez OANDA. Des possibilités qui ne semblent pas à l'ordre du jour.