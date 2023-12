Retour au calcul trimestriel du taux d'usure pour accompagner la stabilisation des taux

Suite à la remontée rapide des taux directeurs de la BCE, le Gouverneur de la Banque de France et le Ministre des Finances avaient retenu...

(Boursier.com) — Suite à la remontée rapide des taux directeurs de la BCE, le Gouverneur de la Banque de France et le Ministre des Finances avaient retenu exceptionnellement une publication mensuelle des taux d'usure à partir de janvier 2023.

De janvier 2023 à janvier 2024, la remontée des taux de l'usure a été rapide, +270 points de base pour les prêts immobiliers de plus de 20 ans. Pour cette catégorie, le taux d'usure atteint désormais 6,29%, souligne la Banque de France.

"La mise en place de cette mensualisation a donc permis aux banques de mieux accompagner la hausse des taux et leur a redonné une marge de manoeuvre plus large pour ajuster leurs barèmes... Ceci s'est traduit par une production plus fluide, la distribution des taux de crédit retrouvant un profil quasi régulier avec une nette réduction du phénomène d'accumulation au taux d'usure entre deux dates de calcul".

"Cette mensualisation exceptionnelle n'a plus lieu d'être désormais", poursuit l'autorité monétaire. "La stabilisation des taux directeurs de l'Eurosystème, celle du taux du LVA à 3% et la baisse récente des taux longs justifient le retour à la fixation trimestrielle du taux d'usure. Ceci devrait contribuer à la tendance vers la stabilisation des barèmes de crédit immobilier, et donner une meilleure visibilité aux emprunteurs".