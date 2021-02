Résultats US : les bénéfices ont retrouvé la croissance au T4 !

Huit sociétés du S&P 500 sur dix ont fait mieux que prévu par les analystes sur le trimestre achevé en fin décembre 2020, tant en termes de bénéfices que de ventes.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les trois quarts (74%) des entreprises du S&P 500 ont désormais publié leurs comptes du 4e trimestre 2020, et le bilan provisoire permet de constater que les bénéfices ont repris leur croissance, après trois trimestres de recul sous l'impact de la crise du coronavirus.

En outre, courant janvier, les analystes ont en moyenne révisé en hausse de 3,2% leurs prévisions de bénéfices pour le 1er trimestre 2021 en cours, traduisant une confiance dans la poursuite de la reprise économique alors que la vaccination accélère et que le soutien budgétaire et monétaire est toujours très abondant.

8 sociétés sur 10 ont fait mieux que prévu

Selon le dernier point du cabinet FactSet, 74% des membres du S&P 500 ont publié leurs comptes du trimestre achevée fin décembre, et parmi ces sociétés, la très grande majorité, environ 80%, a fait mieux que prévu par les analystes, tant en termes de bénéfices que de ventes. Ces bonnes surprises, notamment de la part des financières, de technologiques, des services de communication et des matières premières, ont contribué à envoyer les indices boursiers américains à de nouveaux records.

A la date du 12 février, les profits du S&P 500 ont ainsi augmenté en moyenne de 2,9% par rapport au 4e trimestre 2019, alors qu'à la fin décembre, les marchés tablaient sur une baisse de 9,3% ! Les revenus quant à eux ont progressé en moyenne de 2,8% sur un an alors qu'ils étaient attendus quasi-stables (+0,1%) fin décembre, avant le coup d'envoi de la saison des résultats.

Jusqu'à présent, les bénéfices publiés ont été en moyenne nettement supérieurs, de 15,1%, par rapport au consensus des analystes financiers, alors que sur les 5 dernières années la moyenne était de 6,3%. Traditionnellement, les résultats publiés sont supérieurs aux attentes, les analystes faisant souvent des prévisions conservatrices, ou tardant à communiquer leurs révisions à la hausse.

Des valorisations historiquement élevées pour le actions américaines

Malgré ce constat positif, la valorisations atteintes par les marchés d'actions continuent de susciter des craintes de bulle spéculative et de correction de la part de nombreux analystes. Le ratio cours sur bénéfice par action (PER) du S&P 500 s'élève à 22,2 fois les bénéfices attendus sur les 12 prochains mois, bien au-dessus de sa moyenne à 10 ans (environ 15 fois)

Cette semaine, les résultats de 51 entreprises du S&P 500 sont encore attendus, dont Agilent Technologies, AIG, CVS Health, Devon Energy, InterContinental Hotels, Occidental Petroleum, Omnicom Group et Royal Caribbean Group (mardi), puis Albemarle et Hilton Worldwide Holdings (mercredi), Applied Materials, Barrick Gold, Hormel Foods, Marriott International et Walmart jeudi ou encore Deere & Company vendredi.