Réforme des retraites : les Français sont-ils à la ramasse ?

Méconnaissance du sujet

(Boursier.com) — Alors que le dossier des retraites reste au coeur de la bataille politique en cet "entre-deux tours" des élections législatives, Mercer, acteur majeur du conseil en RH, a récemment interrogé les salariés français, en partenariat avec YouGov : 68% des sondés attendent du Chef de l'État qu'il refonde ou ajuste en profondeur le régime actuel. Malgré le fait que les Français restent majoritairement opposés au report de l'âge légal, ils sont plutôt favorables à deux potentielles mesures : l'augmentation des cotisations en cours de carrière (32%) et le développement de l'épargne par capitalisation (31%).

Les Français sont par ailleurs en moyenne plutôt favorables à la création d'un système unique par point (43% sont favorables et 30% ne se prononcent pas). Les salariés du secteur public sont eux plutôt défavorables au projet...

Dans le cadre de ce pointage, 77% des salariés étaient "inquiets" au sujet de la retraite et pensaient que leur pouvoir d'achat allait baisser ou fortement baisser ; une tendance particulièrement forte chez les non-cadres et les femmes. Majoritairement peu confiants dans le système de retraite actuel (62%), les sondés restent peu enclins à préparer leur retraite assez tôt. 40% des Français pensant en effet qu'il faut commencer à préparer sa retraite à partir de 50 ans et 14% ne sachant pas à quel moment il faut s'y prendre...

Un important besoin de pédagogie

Plus étonnant encore, 47% des salariés n'ont jamais entendu parler de mesures permettant de partir plus tôt à la retraite (mesure de transition emploi-retraite) et 67% des sondés estiment que la complexité du sujet devrait pousser leur entreprise à avoir un rôle plus important dans la compréhension et l'accompagnement autour des mesures de transition emploi-retraite.

Les plus jeunes (18-24 ans), souvent oubliés sur ce sujet, sont tout particulièrement demandeurs d'informations et d'explications (80%), suivis de près par les 45-54 ans (73%).

Le PER ? Connait pas !

63% des personnes qui ont été interrogées jugent par ailleurs "important" la présence d'une contribution de l'employeur sur un régime de retraite supplémentaire par capitalisation comme le PER dans le package de rémunération.

La mise en place d'un plan de retraite supplémentaire en entreprise pour tous les collaborateurs est fortement attendue (70%).

Enfin, pas moins de 82% des Français n'ont jamais avoir entendu parler du Plan d'Épargne Retraite (PER) Pacte ! Malgré tout, et après description du plan, 66% des interrogés confirment qu'ils seraient prêts à y contribuer et à y consacrer une partie de leur salaire. Pour 36% d'entre eux, cela serait à la condition qu'un financement de la part de l'employeur soit également prévu et pour 21% à la condition que le financement de l'employeur soit supérieur à celui du salarié...

Une réforme indispensable ?

Dans un entretien à la presse régionale publié début juin, Emmanuel Macron avait assuré que la réforme entrerait en vigueur "dès l'été 2023", estimant que ce chantier "est indispensable au financement de nos transformations"... Lors de la campagne présidentielle, le président réélu avait défendu un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans, souhaitant par ailleurs porter le montant minimal des pensions à 1.100 euros par mois...

Elu récemment secrétaire général de Force ouvrière, Frédéric Souillot s'est dit quant à lui prêt à la mobilisation, défendant un retour à la retraite à 60 ans. "Avec les autres organisations syndicales, on est déjà d'accord sur aucun recul de l'âge de la retraite", a prévenu celui qui a pris la succession d'Yves Veyrier.

Le numéro un de la CGT, Philippe Martinez s'oppose également à la réforme proposée par le gouvernement. Mi-avril, le secrétaire général du syndicat, qui quittera son poste en 2023, avait affirmé que son organisation était pour un retour à la retraite à 60 ans...

"La mère des batailles"

Alors qu'elle est qualifiée de "mère des réformes" selon les mots d'Emmanuel Macron, le report de l'âge légal de la retraite voulu par le chef de l'Etat sera "la mère des batailles" pour le syndicat, a encore averti le dirigeant de FO.

"J'ai fait mon premier discours après mon élection et j'ai expliqué que si la retraite était la mère des réformes, pour nous, il faudra que ça devienne la mère des batailles", a-t-il ainsi affirmé, ajoutant que l'exécutif "pose une réforme des retraites comme un éléphant en plein milieu d'un magasin de porcelaine". "Il faut retirer l'éléphant et discuter du reste", a estimé le responsable syndical, évoquant notamment "l'emploi des salariés âgés", des jeunes et "la formation professionnelle".

Lors d'une réunion publique dans le Calvados, la Première ministre Elisabeth Borne avait dit vouloir mener la réforme des retraites "sans que ça tourne au bras de fer". "On n'est pas en train de se dire qu'on va faire une réforme pour embêter les Français", avait déclaré la cheffe du gouvernement... Le dossier est loin d'être clos !