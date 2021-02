Rechute de la consommation des ménages en janvier

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Rechute de la consommation des ménages en janvier. Selon les données de l'Insee, les dépenses en biens ont reculé de 4,6% en volume sur le mois et retrouvent, après l'avoir dépassé en décembre, leur niveau d'un an plus tôt. Le consensus tablait sur un recul de 3,5%. Ce repli provient de la forte baisse de la consommation de biens fabriqués (-12,9% par rapport à décembre). Après un mois de décembre particulièrement dynamique avec la réouverture de l'ensemble des magasins et le décalage du " Black Friday ", le contrecoup en janvier a sans doute été amplifié par le décalage des soldes et le renforcement du couvre-feu, détaille l'Insee.