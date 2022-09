Récession inévitable à venir dans la zone euro ?

Les économistes interrogés par 'Bloomberg' évaluent désormais la probabilité d'une récession au cours des 12 prochains mois à 80%...

(Boursier.com) — La zone euro fonce-t-elle droit vers la récession ? Le risque de voir le PIB européen se contracter pendant deux trimestres consécutifs atteint en tous cas son plus haut niveau depuis juillet 2020. Les économistes interrogés par 'Bloomberg' évaluent désormais la probabilité d'une récession au cours des 12 prochains mois à 80%, contre 60% dans une enquête précédente. L'Allemagne, la plus grande économie de la région et l'une des plus exposées aux réductions d'approvisionnement en gaz russe, devrait se contracter dès ce trimestre.

Les ménages et les entreprises en Europe se préparent à la possibilité d'un rationnement en énergie dans les prochains mois après que la Russie eut limité ses expéditions de gaz vers la zone, et ce alors qu'ils sont déjà aux prises avec des taux d'inflation record. L'inflation devrait désormais culminer à 9,6% au cours des trois derniers mois de l'année, soit près de cinq fois l'objectif de la Banque centrale européenne. Les répondants à l'enquête de l'agence ne le voient pas s'approcher de l'objectif de 2% avant 2024.

Les économistes interrogés voient maintenant la BCE suspendre son cycle de hausse des taux plus tôt que précédemment, mais avant cela, le taux de dépôt devrait atteindre la barre des 2% d'ici février. Plus de la moitié des répondant s'attendent par ailleurs à une augmentation des taux de 75 points de base lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE en octobre.

Son économiste en chef, Philip Lane, a déclaré la semaine dernière que la hausse inhabituellement importante des taux d'intérêt de la BCE ce mois-ci était "appropriée", tout en signalant que l'Institution devait éviter des hausses trop brusques. D'autres responsables de la BCE ont indiqué qu'ils n'excluaient pas une nouvelle augmentation de 75 pb.