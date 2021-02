Rebond de l'inflation confirmé dans la zone euro en janvier

(Boursier.com) — Le rebond de l'inflation dans la zone euro est confirmé en janvier. Selon les données définitives d'Eurostat, l'inflation annuelle 'core', très surveillée par la BCE, a atteint 1,4% le mois dernier (+0,2% en décembre), un niveau plus observé depuis cinq ans ! L'inflation annuelle globale s'est de son côté établie à 0,9% contre -0,3% en décembre. Elle retrouve ainsi un niveau positif pour la première fois depuis cinq mois. Les taux annuels les plus faibles ont été observés en Grèce (-2,4%), en Slovénie (-0,9%) et à Chypre (-0,8%). A l'inverse, les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Pologne (3,6%), en Hongrie (2,9%) et en Tchéquie (2,2%).

Ce rebond des prix pourrait toutefois être à relativisé alors que plusieurs facteurs techniques expliqueraient ce sursaut, dont la fin de la baisse temporaire de la TVA en Allemagne.