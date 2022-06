Ralentissement de la croissance du secteur manufacturier dans la zone euro (PMI)

L'indice PMI S&P Global final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit à 54,6 en mai, contre 54,4 en première estimation et 55,5 en...

(Boursier.com) — L 'indice PMI S&P Global final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit à 54,6 en mai, contre 54,4 en première estimation et 55,5 en avril, sur un plus bas de 18 mois. Les données de l'enquête indiquent une baisse du volume global des nouvelles commandes pour la première fois depuis juin 2020, tendance reflétant la fragilité du secteur manufacturier de la zone euro. L'activité n'a que faiblement augmenté, malgré une légère accélération de la croissance par rapport au creux enregistré en avril, tandis que la confiance s'est repliée à l'un de ses plus faibles niveaux des deux dernières années, l'incertitude relative à l'évolution de l'inflation, des tensions d'approvisionnement et de la demande ayant pesé sur le moral des entreprises.

Chris Williamson, Chief Business Economist à S&P Global Market Intelligence commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "les fabricants de la zone euro ont de nouveau été confrontés à une conjoncture difficile en mai, marquée par des pénuries d'intrants, de fortes tensions inflationnistes et un affaiblissement de la demande lié à un manque croissant de visibilité économique. Le ralentissement de la croissance du secteur manufacturier a par ailleurs été exacerbé par un déplacement de la demande vers le secteur des services, les consommateurs ayant notamment accru leurs dépenses touristiques et de loisir".