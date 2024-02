Ralentissement de la contraction de la zone euro (indices Flash PMI)

Bonne nouvelle !

(Boursier.com) — L 'activité globale des entreprises privées de la zone euro a enregistré son plus faible repli depuis huit mois en février, une stabilisation des niveaux d'activité dans le secteur des services ayant compensé une nouvelle baisse soutenue de la production dans l'industrie manufacturière. Autre signe d'atténuation de la contraction économique dans la région, les perspectives d'activité à douze mois se sont redressées à un sommet de dix mois, ce rebond de l'optimisme s'étant accompagné d'une nouvelle croissance de l'emploi, la plus forte depuis juillet 2023.

L'indice désaisonnalisé Flash PMI composite HCOB de l'activité globale, basé sur environ 85 % du nombre habituel de réponses à l'enquête, s'est ainsi établi à 48,9 en février, contre 47,9 en janvier, et 48,4 de consensus. Il signale ainsi une neuvième baisse mensuelle consécutive de l'activité des entreprises privées de la région, la plus faible toutefois depuis juin 2023. Si, d'après les dernières données de l'enquête, la forte contraction de la zone euro (la plus importante depuis 2013 si l'on exclut les premiers mois de confinement sanitaire) s'est poursuivie en début d'année 2024, elle montre donc des signes de ralentissement au premier trimestre.

L'indice PMI Flash HCOB de l'activité de services ressort, pour sa part à 50,0 (48,4 en janvier), sur un sommet de 7 mois, tandis que l'indice PMI Flash HCOB de l'industrie manufacturière se replie à 46,1 (46,6 en janvier et 47 de consensus).