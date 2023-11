Quatrième semaine de baisse pour le baril de pétrole

Malgré un léger sursaut ce vendredi, le baril de pétrole est sur le point d'aligner une quatrième semaine consécutive de baisse...

(Boursier.com) — Malgré un léger sursaut ce vendredi, le baril de pétrole est sur le point d'aligner une quatrième semaine consécutive de baisse. L'annonce d'une forte augmentation des stocks de brut hebdomadaires américains, les signaux d'une offre de brut record en provenance des États-Unis et les inquiétudes concernant la demande énergétique en Chine pèsent sur les cours de l'or noir tandis que la prime de risque lié au conflit au Moyen-Orient a disparu. Le baril de Brent pour livraison janvier avance de 1,8% à 78,8 dollars à Londres tandis que le baril de WTI d'échéance décembre prend 1,7% à 74,1$ dans les échanges électroniques sur le Nymex. Les deux indices de référence ont perdu environ un sixième de leur valeur au cours des quatre dernières semaines.

L'OPEP et de l'Agence internationale de l'énergie prévoient pourtant toutes deux un resserrement de l'offre au quatrième trimestre. L'AIE anticipe même un nouvel excédent du marché au début de l'année prochaine. "Les prix du pétrole sont en légère baisse cette année malgré une demande dépassant nos anticipations optimistes", affirment les analystes de Goldman Sachs. "L'offre non issue de l'OPEP a été beaucoup plus forte que prévu, en partie compensée par les réductions du cartel".

Mais la chute brutale des cours jeudi amène certains analystes à se demander si le mouvement de repli n'est pas exagéré, en particulier à la lumière de l'escalade des tensions au Moyen-Orient qui pourrait perturber l'approvisionnement en pétrole, et de la promesse des États-Unis d'appliquer des sanctions contre l'Iran, soutien du Hamas. Alors que le Brent est inférieur à 80 dollars le baril, de nombreux observateurs s'attendent désormais à ce que l'OPEP+, principalement l'Arabie saoudite et la Russie, prolongent leurs réductions volontaires jusqu'en 2024. "Il est devenu plus clair que le bilan pétrolier pour le reste de cette année n'est pas aussi serré que prévu initialement", indiquent les analystes d'ING.

Bien que ce ne soit pas l'issue la plus probable de la réunion du cartel programmée à la fin du mois, le marché pétrolier sous-estime les chances de coupes plus importantes, affirme Christyan Malek, responsable de la stratégie énergétique chez JP Morgan. Dans une interview accordée à 'Bloomberg', le spécialiste déclare : "le marché suppose probablement qu'il y a très peu de chances que cela se produise, je dirais que c'est beaucoup plus que cela - non pas en tant que scénario de base, mais en tant que scénario". Des coupes plus fortes seraient " destinées à anticiper une faiblesse potentielle au premier semestre de l'année prochaine".