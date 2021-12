Qu'attendre de la réunion de la BCE la semaine prochaine ?

La BCE devrait confirmer la fin en mars 2022 de son programme d'achat d'actifs en urgence face à la pandémie (PEPP). Toutefois, elle pourrait parallèlement augmenter ses achats dans le cadre de son programme historique (APP) pour piloter les taux.

(Boursier.com) — Alors que l'inflation continue d'accélérer dans la zone euro, atteignant un record de 4,9% sur un an en novembre, contre 4,1% en octobre, la dernière réunion de l'année de la BCE, prévue jeudi prochain 16 décembre, sera particulièrement suivie par les marchés. La Banque centrale européenne devrait confirmer à cette occasion l'arrêt en mars 2022 de son programme d'achat d'actifs en urgence face à la pandémie (PEPP), une date qui avait été évoquée lors de sa réunion d'octobre.

Elle devrait également maintenir ses taux directeurs au plancher et signaler sa patience en matière de resserrement monétaire, compte-tenu des incertitudes pesant sur la croissance et sur l'évolution de la pandémie de Covid-19.

Fin du PEPP, mais les achats "classiques" seraient accrus

Cependant, selon des sources citées jeudi par Reuters, la BCE pourrait après la fin du PEPP en mars, augmenter temporairement son programme "historique" d'achats d'actifs (APP) pour ne pas perturber les marchés et s'adapter à une inflation élevée et aux incertitudes sur la croissance.

Malgré ce relèvement du volume mensuel d'achats de titres dans le cadre de l'APP (actuellement de 20 milliards d'euros), l'ensemble des achats de titres de l'institution serait cependant nettement réduit à partir d'avril prochain par rapport à ce qu'ils sont actuellement en combinant le PEPP et l'APP, selon les sources citées par Reuters.

La durée des engagements d'achats d'actifs de la BCE ne fait pas cependant l'unanimité au sein de la BCE. La question revêt un grande importance, les orientations de la BCE prévoyant qu'un relèvement des taux directeurs interviendrait "peu après" la fin des achats d'obligations sur les marchés. Ces orientations pourraient toutefois être modifiées à l'occasion de la réunion du 16 décembre.

Dans le compte-rendu de sa réunion du 28 octobre, publié le 25 novembre, la BCE avait prévenu qu'elle pourrait ne pas disposer en décembre de toutes les données nécessaires pour arrêter une position définitive sur l'évolution de l'inflation et a affirmé qu'elle devait conserver des marges de manoeuvre au-delà de cette échéance.

BCE et Fed pas sur la même longueur d'onde sur l'inflation

Le 3 décembre, Christine Lagarde, la président de la BCE, avait déclaré que l'institution pourrait dévoiler en décembre une politique monétaire sur un horizon relativement court, compte tenu de l'incertitude accrue. Pour autant, la BCE ne devrait pas retarder sa décision, car les marchés ont besoin d'une direction claire, a-t-elle reconnu lors d'une conférence organisée par Reuters.

La patronne de la BCE a répété que l'inflation devrait ralentir en 2022 dans la zone euro, des propos qui tranchent avec le récent changement de ton de Jerome Powell, patron de la Réserve fédérale américaine. Il a estimé le 30 novembre qu'il ne pouvait plus qualifier l'inflation de "transitoire". Christine Lagarde a en revanche déclaré que "nous sommes fermement convaincus, et je suis confiante, que l'inflation diminuera en 2022", a-t-elle ajouté, précisant que l'inflation pourrait avoir déjà atteint un pic. Le 3 novembre, Mme Lagarde avait estimé "très peu probable" une hausse des taux directeurs avant 2023.

Au sein de la BCE, les points de vue sur l'inflation divergent entre les "colombes" du Conseil, dont fait partie l'économiste en chef Philip Lane, qui estiment que l'inflation devrait refluer rapidement courant 2022 et se maintenir ensuite en dessous de 2% pendant plusieurs années, et les "faucons" qui redoutent une hausse des prix durablement plus forte.

La Fed pourrait relever ses taux vers la mi-2022

La veille de la BCE, la Réserve fédérale américaine aura de son côté déjà communiqué le 15 décembre sur ses projets de politique monétaire pour 2022, les marchés tablant sur l'annonce d'une accélération de la réduction du programme d'achat d'actifs pour une fin en mars, au lieu de la mi-2022.

Quant aux taux directeurs, aucune annonce n'est attendue dès ce 15 décembre, mais les marchés scruteront les nouvelles projections économiques de responsables de la Fed. Celles-ci pourraient signaler leur intention de relever le taux des "fed funds" l'an prochain, peut-être avant la fin du premier semestre 2022, si l'inflation accélère plus que prévu en novembre.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation (CPI), publié vendredi, est attendu à 6,8% sur un an par les économistes, après 6,2% en octobre).

Selon l'outil FedWatch du CME, qui reflète les attentes des marchés à terme, il y a une forte probabilité, de 56,9%, pour que la Fed relève ses taux dès sa réunion de mai 2022 pour juguler l'inflation. L'enquête mensuelle de Reuters auprès d'économistes, publiée jeudi, est plus prudente, estimant que la première hausse du taux des "fed funds" interviendra au 3e trimestre 2022 (ce qui est plus tôt que ce qui était anticipé en novembre). Les économistes reconnaissent qu'il existe un risque que le resserrement monétaire commence plus tôt.