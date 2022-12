Première contraction de l'activité du secteur des services français depuis mars 2021

"Le secteur des services français a fini par épuiser ses capacités d'endurance en novembre"...

(Boursier.com) — L 'activité du secteur des services français a reculé pour la première fois depuis mars 2021 en novembre, la dégradation de la conjoncture économique, le niveau élevé de l'inflation et le resserrement des conditions financières ayant pesé sur la demande et provoqué, dans certaines entreprises, une réduction des portefeuilles clients. Le risque élevé de récession et les inquiétudes relatives à l'évolution des prix de l'énergie ont en outre entraîné un repli de la confiance à son plus bas niveau depuis deux ans.

A 49,3 en novembre contre 51,7 en octobre, et 49,4 en estimation flash, l'indice PMI S&P Global de l'activité commerciale s'est ainsi replié sous la barre des 50 pour la première fois depuis mars 2021. Plus globalement, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité tombe à 48,7, contre 50,2 en octobre et 48,8 en première estimation, et signale la première contraction de l'activité du secteur privé depuis février 2021. L'activité a reculé dans le secteur des services comme dans le secteur manufacturier, le recul le plus important ayant toutefois été observé chez les fabricants.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "le secteur des services français a fini par épuiser ses capacités d'endurance en novembre, les dernières données PMI mettant en effet en évidence un recul de l'activité, le premier observé depuis mars 2021. L'enquête signale également la première diminution du volume du travail en attente depuis plus d'un an et demi, les prestataires de services ayant tenté de maintenir leurs niveaux d'activité grâce au traitement des affaires en cours. Conjuguée à la faiblesse des carnets de commandes, la baisse de l'activité du secteur des services accroît le risque de contraction du PIB français au quatrième trimestre".