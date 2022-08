Première baisse de l'inflation en Espagne depuis 4 mois

Légère accalmie sur le front de l'inflation en Espagne...

(Boursier.com) — Légère accalmie sur le front de l'inflation en Espagne. Pour la première fois en quatre mois, l'inflation annuelle harmonisée aux normes européennes a diminué en août, montrent les données provisoires du service espagnol des statistiques. Elle atteint en effet 10,3% après le niveau record de 10,7% en juillet. Si le recul est principalement dû à la baisse des prix du carburant, ce répit risque d'être de courte durée alors que les prix de l'énergie ont atteint de nouveaux sommets en Europe au cours des derniers jours sur fond de diminution des approvisionnements en gaz de la part de Moscou. En séquentiel, les prix affichent une hausse de 0,1% après une baisse de 0,6% en juillet.

Par ailleurs, l'inflation annuelle 'core' qui exclut les éléments les plus volatils comme l'énergie et l'alimentation a progressé de 0,3 point à 6,4%, soit le niveau le plus élevé depuis 1993.

La lecture de l'inflation allemande pour août est attendue en début d'après-midi, tandis que les chiffres pour la France et l'ensemble de la zone euro seront dévoilés demain.