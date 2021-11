L'Indice PMI IHS Markit manufacturier se replie de 55 à 53,6 sur un mois...

(Boursier.com) — Les données PMI d'octobre mettent en évidence le premier recul de la production manufacturière française depuis janvier, le manque d'intrants lié à la forte dégradation des délais de livraison des fournisseurs ayant réduit la capacité de production des fabricants. L'Indice PMI IHS Markit - un indice composite établi sur la base de cinq indices individuels (nouvelles commandes, production, emploi, délais de livraison des fournisseurs et stocks des achats) et conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière - s'est ainsi replié de 55 en septembre à 53,6, affichant son plus faible niveau depuis janvier.

Bien que l'indice global se soit maintenu au-dessus de la barre des 50, indiquant ainsi une croissance du secteur, la production et les nouvelles commandes, ses deux principales composantes, ont en revanche renoué avec la contraction.

Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête: "les problèmes engendrés par les pénuries de transport et de matières premières signalées depuis quelques mois par les données PMI s'étaient jusqu'à présent cantonnés aux questions d'approvisionnement. S'ils entraînaient de fortes hausses de prix, ils n'affectaient pas, en revanche, les niveaux de production et des carnets de commandes. En octobre toutefois, l'activité et le volume global des nouvelles commandes ont reculé, et ce pour la première fois depuis respectivement janvier 2021 et décembre 2020".