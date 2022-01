Premier déficit commercial de la zone euro depuis janvier 2014

La flambée des prix de l'énergie n'y est pas étrangère...

(Boursier.com) — Premier déficit commercial pour la zone euro depuis janvier 2014! Selon les premières estimations d'Eurostat, la région a enregistré en novembre un déficit de son commerce de biens avec le reste du monde de 1,5 milliard d'euros, contre un excédent de 25 MdsE un an plus tôt. Les exportations se sont établies à 225,1 MdsE, en hausse de 14,4% sur un an, pendant que les importations ont atteint 226,6 MdsE, en forte augmentation de 32%. Une hausse due principalement à la progression de la valeur des importations d'énergie. Le commerce intra-zone euro a atteint 204,3 MdsE, en hausse de 22,1% par rapport à novembre 2020.