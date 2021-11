Powell : un risque réel avec Omicron ?

Dans son témoignage préparé à propos du coronavirus et du CARES Act devant le Comité sénatorial pour les banques, le logement et les affaires...

(Boursier.com) — Dans son témoignage préparé à propos du coronavirus et du CARES Act devant le Comité sénatorial pour les banques, le logement et les affaires urbaines, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que le variant Omicron présentait des risques pour l'activité économique et générait une incertitude accrue concernant l'inflation. Une résurgence de la crise sanitaire pourrait limiter la volonté de travailler en présentiel et ralentir les progrès sur le marché du travail, tout en intensifiant les pressions sur la chaîne d'approvisionnement. Le variant Delta avait précédemment limité la croissance des dépenses. Des données récentes suggèrent quant à elles que la baisse des cas après septembre correspondait à une reprise de la croissance économique.

Powell continue de s'attendre à ce que l'inflation diminue considérablement au cours de l'année prochaine alors que les pressions sur l'offre s'atténuent, mais les facteurs qui poussent l'inflation à la hausse persisteront pendant une bonne partie de l'année. Le patron de la Fed, reconduit pour un nouveau mandat par Biden, admet qu'il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre le plein emploi et 'maximiser' la participation au marché du travail, mais les tensions sur ce marché du travail diminuent et les salaires augmentent rapidement.

Powell s'exprime à plusieurs reprises cette semaine. Les commentaires d'un certain nombre d'autres responsables de la Fed, notamment Williams, Clarida, Daly, Bostic, Barkin et Mester, sont aussi attendus. Des membres de la Fed avaient récemment évoqué une réduction accélérée du soutien monétaire par le biais du tapering, afin de fournir plus de flexibilité en vue de la hausse ultérieure des taux. Alors qu'Omicron vient de faire son apparition, les marchés financiers n'ont repoussé leur anticipation pour la hausse de taux initiale que d'environ un mois, et visent toujours deux hausses de taux en 2022.