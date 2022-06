Powell, Lagarde et Bailey parlent inflation et politique monétaire à Sintra

Trois des plus grands argentiers mondiaux sont réunis à Sintra, au Portugal, dans le cadre du Forum annuel de la Banque centrale européenne...

(Boursier.com) — Trois des plus grands argentiers mondiaux sont réunis à Sintra, au Portugal, dans le cadre du Forum annuel de la Banque centrale européenne. Interrogé sur la période actuelle de forte inflation, Jerome Powell affirme que "la désinflation était le principal combat avant la pandémie. Maintenant, nous ne savons pas si nous y reviendrons dans la période post-pandémique, ou si une inflation élevée continuera d'être le problème". Le président de la Fed explique que l'offre et la demande sont vraiment déséquilibrées au sein de l'économie américaine et qu'elles doivent se rééquilibrer pour faire baisser l'inflation. Il réitère son point de vue selon lequel un atterrissage en douceur de l'économie nationale est possible, mais qu'il sera assez difficile d'y parvenir. En outre, le dirigeant souligne que la guerre en Ukraine a considérablement aggravé les pressions inflationnistes, notamment en ce qui concerne l'alimentation et l'énergie. "Les événements des derniers mois ont rendu la tâche beaucoup plus difficile", précise J.Powell.

Le dirigeant affirme que le plus grand risque auquel fait face la Réserve fédérale est une action insuffisante pour étouffer l'inflation : "nous ne permettrons pas une transition d'un environnement de faible inflation à un environnement de forte inflation". S'il existe un risque que la Fed aille trop loin, J.Powell estime qu'il ne s'agit pas du plus important. Le vrai danger est que l'inflation élevée s'enracine et que les anticipations d'inflation deviennent non ancrées, précise le boss de la Banque centrale de la première économie mondiale.

Pour Christine Lagarde, patronne de la BCE, "il est peu probable que l'on revienne à un environnement de faible inflation". La mondialisation a joué un rôle majeur au cours des 20 dernières années, mais cela évolue désormais et l'avenir est incertain, souligne la dirigeante. Les changements dans la chaine de production et la transition verte auront également un effet sur l'inflation, selon elle. En outre, la vigueur des prix de l'énergie a eu un impact majeur sur l'Europe. La région dépend des approvisionnements extérieurs en provenance de ses "ennemis"... Malgré la pression inflationniste, Christine Lagarde affirme que la reprise économique est bien "en cours", tirée notamment par les services.

En matière de politique budgétaire, C.Lagarde espère que les gouvernements agiront de manière plus ciblée et temporaire pour soutenir leurs économies, bien que jusqu'à présent, une approche plus aveugle a été "malheureusement" la norme. La présidente de l'Institution d'émission européenne note par ailleurs que la participation au marché du travail est principalement stimulée par le secteur public. Il existe également des réserves d'épargne qui contribuent à la reprise.

Concernant la politique monétaire, C.Lagarde dit qu'il est important que les marchés comprennent la fonction de réaction de la Banque centrale. Mais elle note que "nous sommes dépendants des données". "Ce que nous faisons n'est pas une science. Il y a une part d'art", ajoute l'ancienne directrice du FMI. Les négociations salariales, ce qui se passe sur le front de l'énergie et de la guerre, ainsi que la façon dont les anticipations d'inflation se forment, sont les principaux paramètres à surveiller, détaille C.Lagarde.

Andrew Bailey explique pour sa part que le Royaume-Uni est touché par un choc réel important sur les revenus réels. Le Gouverneur de la Banque d'Angleterre affirme qu'il y a des "options sur la table" pour que la BoE réagisse si l'inflation persiste, sans en dire davantage. Selon lui, il y aura des circonstances dans lesquelles la BoE devra faire plus, mais le dirigeant veut avant tout voir ce qui se passera dans les mois à venir.