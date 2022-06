Powell espère toujours un atterrissage en douceur

Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, participe à un débat dans le cadre du Forum annuel de la Banque centrale européenne (BCE) ce jour...

(Boursier.com) — Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, participe à un débat dans le cadre du Forum annuel de la Banque centrale européenne (BCE) ce jour. Selon le timonier de la Fed, les événements des derniers mois et la guerre en Ukraine ont rendu la tâche de la banque centrale plus difficile. Il existerait toutefois "des pistes" pour un retour de l'inflation à 2% avec un marché de l'emploi solide. Selon Powell, l'économie peut résister aux mesures de politique monétaire austères actuellement prises. Le leader de la Fed espère que la croissance restera positive, et constate que l'économie américaine est pour l'heure solide. L'objectif de la Fed serait de conserver une croissance économique modérée. Powell se montre donc prudemment optimiste, ajoutant tout de même qu'il n'y a "aucune garantie" de revenir à une inflation de 2% avec un emploi robuste. En d'autres termes, l'atterrissage en douceur est encore possible, mais il sera extrêmement délicat.

Powell admet qu'il y a un risque d'aller trop loin (dans le durcissement monétaire), mais juge qu'il ne s'agit pas du plus grand risque. En effet, le dirigeant de la Fed estime que le risque le plus important est de ne pas rétablir la stabilité des prix. Il maintient donc son engagement dans la lutte contre l'inflation.

Christine Lagarde, patronne de la BCE, qui s'exprime également aujourd'hui, indique que les anticipations d'inflation sont beaucoup plus élevées qu'auparavant. Il est selon elle peu probable que l'on revienne à un environnement de faible inflation comme celui qui a précédé la pandémie de Covid-19. Les banques centrales devront ainsi s'adapter à ces anticipations d'inflation plus élevées... La BCE a annoncé au début du mois qu'elle allait procéder à une hausse des taux de 25 points de base le 21 juillet, n'excluant pas une hausse plus importante en septembre.