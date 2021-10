Powell envisage la fin du tapering mi-2022 et alerte sur l'inflation

Jerome Powell, le patron de la Fed, qui s'exprime ce vendredi, indique que la Fed pourrait cesser ses achats d'actifs obligataires, actuellement logés...

(Boursier.com) — Jerome Powell, le patron de la Fed, qui s'exprime ce vendredi, indique que la Fed pourrait cesser ses achats d'actifs obligataires, actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels, à la mi-2022. Le timonier de la Fed constate que l'inflation élevée risque de persister plus longtemps que prévu. Jusqu'à présent, le leader de la banque centrale américaine avait estimé ce phénomène transitoire. Powell ajoute que les tensions sur les approvisionnements se sont aggravées. Il juge que les objectifs de la Fed en matière d'inflation et d'emploi sont quelque peu sous tension. Il souligne que la banque réagira avec ses outils si elle observe un risque important sur les anticipations d'inflation. Il se montre beaucoup moins confiant qu'auparavant sur le sujet, indiquant que la Fed ne sait pas combien de temps cela prendra pour que l'inflation recule, et ajoutant que les risques portent désormais clairement sur une inflation trop élevée, plus longue et persistante.