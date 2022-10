Pourquoi Wall Street espère une dégradation du marché de l'emploi ?

Cruelle loi boursière ?

(Boursier.com) — La journée est encore chargée du point de vue économique à Wall Street. Outre la réunion de l'OPEP à Vienne, qui devrait se traduire ce mercredi par une forte baisse des quotas de production supérieure à 1 mbj (le scénario d'une réduction de 2 millions de bpj est même envisageable) pour soutenir les prix face à une demande en fort déclin, les opérateurs seront très attentifs, en début d'après-midi, aux chiffres de l'emploi privé américain.

L'équation est cruelle mais simple. Si les chiffres de l'emploi se détériorent plus que prévu, cela balayera l'argument de la Fed et du Département américain au Trésor, selon lequel les États-Unis ne seraient pas en récession au motif que le marché du travail resterait assez tendu. Le discours qualifiant le contexte actuel de simple récession technique n'aurait alors plus aucun sens.

Le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain pour le mois de septembre sera communiqué à 14h15 (heure française) ce jour. Le consensus FactSet est logé à 200 000 créations de postes, contre 132 000 un mois auparavant. Ces chiffres seront donc à suivre avec attention, ainsi que la révision du mois d'août qui pourrait aussi se révéler conséquente. Aussi triste que cela puisse paraître, la cote américaine espère des données décevantes, qui limiteront la capacité de la Fed à poursuivre son cycle extrêmement brutal de durcissement monétaire.

Hier, Wall Street a ainsi positivement réagi au rapport JOLTS, sans relief, du Département au Travail, faisant ressortir des ouvertures de postes aux États-Unis pour le mois d'août au nombre de 10,05 millions seulement, contre 11,1 millions de consensus et 11,17 millions en juillet - en lecture révisée.

On en est donc au stade ou, de nouveau, les mauvaises nouvelles économiques deviennent de potentielles bonnes nouvelles boursières. Tout cela ne résout pourtant pas le problème de l'inflation, qui reste perchée sur ses sommets ou presque malgré le semblant de pic esquissé depuis deux mois aux Etats-Unis. L'outil FedWatch en temps réel donne actuellement une probabilité de 65,4% d'une nouvelle hausse de taux de la Fed de 75 points de base le 2 novembre, à l'issue de la prochaine réunion FOMC (34,6% de probabilité pour une hausse de 50 points de base). La banque centrale américaine vient déjà de relever par trois fois ses taux de 75 pb, du jamais vu depuis l'ère Volcker. Jerome Powell et ses équipes ont prévenu ces dernières semaines que cette politique très dure devrait se poursuivre, la priorité absolue étant de ramener l'inflation vers l'objectif des 2%, au prix d'une souffrance économique supplémentaire.

Les responsables de la Fed n'ont donc pour l'heure donné aucune indication concernant un éventuel pivot, qui constituerait donc une inflexion de politique monétaire. Pourtant, depuis lundi, Wall Street a joué ce scénario avec un certain enthousiasme. Les officiels de la Fed continuent d'alerter sur l'inflation et estiment que de nouvelles hausses de taux sont nécessaires. De surcroît, le cas de l'Australie, dont la banque centrale vient de surprendre avec une hausse de taux moins forte que prévu (25 points de base), n'a pas grand chose à voir avec celui des USA, même s'il semble avoir inspiré hier les investisseurs.

Il y avait un peu de 'fedspeak' hier, mais peu de développements concrets ou nouveaux. Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco et membre non-votant, a réitéré que la Fed devait maintenir en place des politiques restrictives jusqu'à ce que son travail sur l'inflation soit terminé. Elle a ajouté qu'il restait une marge de manoeuvre pour ralentir le marché du travail avant que ne surviennent de graves conditions de récession. Daly s'attend à ce que les entreprises ralentissent le rythme d'embauche avant de supprimer des emplois, et voit que ce processus commence déjà. Ailleurs, dans son premier discours en tant que gouverneur de la Fed, Philip Jefferson (membre votant) s'est dit préoccupé par l'inflation élevée et a fait valoir que le rétablissement de la stabilité des prix pourrait entraîner une période de croissance inférieure à la tendance. Il a ajouté qu'il considérait la Fed comme "résolue" à ramener l'inflation vers l'objectif de 2%. John Williams, Lorie Logan et Loretta Mester de la Fed, ont aussi parlé hier dans la journée, mais n'ont pas abordé la politique monétaire... ce qui n'était sans doute pas plus mal. Raphael Bostic, patron de la Fed d'Atlanta, s'exprime ce mercredi.

Parmi les autres statistiques du jour à Wall Street, la balance américaine du commerce international des biens et services sera communiquée à 14h30 (consensus 68 milliards de dollars de déficit). L'indice PMI composite final américain du mois de septembre sera révélé à 15h45 (consensus 49,3 pour l'indice composite et 49,2 pour les services). L'ISM des services pour septembre sera annoncé à 16 heures (consensus 56, soit une énorme divergence avec le PMI). Enfin, le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 30 septembre, sera révélé à 16h30.

La statistique américaine de la semaine sera le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour septembre, publié vendredi, le consensus étant de 250 000 créations de postes non-agricoles après 315 000 en août. Le taux de chômage devrait se maintenir à 3,7%. Powell a noté lors de sa conférence de presse du FOMC de septembre que la Fed n'avait vu que de modestes signes de ralentissement sur le marché du travail. La composante emploi de l'enquête ISM manufacturière est tombée plus récemment à 48,7 en septembre contre 54,2 en août, le niveau le plus bas depuis juin. Hier, les ouvertures de postes d'août sont donc tombées quant à elles à près de 10 millions par rapport aux 11,2 millions de juillet, la plus forte baisse mensuelle depuis avril 2020, les taux d'embauche, de séparation et de démission ayant peu changé. Le New York Times a également noté que de grandes entreprises comme Amazon et Walmart avaient annoncé des ralentissements de l'embauche, d'autres comme FedEx ou Meta gelant complètement les recrutements.