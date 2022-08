Pourquoi le baril de pétrole pique du nez ce lundi ?

Le baril de pétrole creuse ses pertes sur fond d'inquiétudes concernant l'état de santé de l'économie chinoise et de la perspective d'une offre...

(Boursier.com) — Le baril de pétrole creuse ses pertes sur fond d'inquiétudes concernant l'état de santé de l'économie chinoise et de la perspective d'une offre iranienne plus importante. Le baril de brut léger américain pour livraison septembre recule actuellement de 3,7% à 88,7 dollars sur le Nymex après avoir clôturé en baisse de 2,4% vendredi. Le baril de Brent de la mer du Nord d'échéance octobre cède pour sa part 3,5% à 94,7 $ à Londres.

La Banque centrale chinoise a abaissé de manière inattendue ses taux d'intérêt directeurs afin de renforcer son soutien à une économie mise à mal par les fortes restrictions contre le coronavirus et un ralentissement de l'immobilier qui s'aggrave. La PBOC a ainsi réduit le taux sur ses prêts à un an de 10 points de base à 2,75% ainsi que le taux de prise en pension à 7 jours, ce dernier passant ainsi de 2,1 à 2%.

L'économie chinoise a ralenti de manière inattendue en juillet, tandis que la production des raffineries a chuté à 12,53 millions de barils par jour, son plus bas depuis mars 2020, selon les données du gouvernement. "Les données officielles suggèrent que la demande de pétrole s'affaiblit alors que la logistique intérieure et la demande des consommateurs sont affectées par les prix record du pétrole à la pompe", affirme Heron Lin, économiste chez Moody's Analytic. Rappelons que la Chine est le plus grand importateur de brut au monde.

En outre, le long processus de relance de l'accord nucléaire iranien semble avancer. Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la base existe pour signer un tel accord "dans un avenir très proche", ajoutant que des progrès "considérables" avaient été réalisés lors du dernier cycle de pourparlers.

Preuve de ce moindre optimisme sur le marché de l'or noir après l'envolée des cours qui sa suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les gestionnaires de fonds ont réduit leurs paris haussiers sur le WTI à un plus bas depuis plus de deux ans, selon les données de la 'Commodity Futures Trading Commission'. "Les restrictions renouvelées dues au Covid en Chine pèsent sur la demande en plus des inquiétudes liées à la récession, tandis que les problèmes d'approvisionnement ont disparu", explique à 'Bloomberg' Vandana Hari, fondatrice de Vanda Insights. La perspective d'un retour de l'offre iranienne ajoute au sentiment baissier, a-t-elle ajouté.

Si le pétrole est toujours en hausse d'environ 20% cette année, les perspectives apparaissent très incertaines. La semaine dernière, l'Agence internationale de l'énergie a relevé ses prévisions de croissance de la demande mondiale pour 2022, tandis que l'OPEP+ s'attend à ce que le marché bascule vers un excédent ce trimestre. Le cartel a d'ailleurs revu à la baisse ses prévisions concernant la quantité de brut qu'il devra pomper.