Pourquoi l'or brille autant en 2020 ?

Pourquoi l'or brille autant en 2020 ?









L'once d'or consolide en cette fin de semaine, en repli de 1,25% à 2...

Crédit photo © CPoR

(Boursier.com) — L'once d'or consolide en cette fin de semaine, en repli de 1,25% à 2.034 dollars sur le Comex après avoir atteint près de 2.080$ ! Le sursaut du dollar et des données de l'emploi meilleures que prévu aux Etats-Unis expliquent notamment ces prises de bénéfices sur lé métal, qui affiche un gain impressionnant de près de 35% depuis le premier janvier et pourrait réaliser sa meilleure performance annuelle depuis quatre décennies.

Pour les économistes de Citi cités par 'CNBC', l'ascension de la relique barbare n'est peut-être pas terminée. Ils estiment que le métal pourrait atteindre 2.100 dollars l'once ce trimestre, et 2.300 dollars dans les six à douze prochains mois, avec "des risques biaisés à la hausse".

Les spécialistes de Citi avertissent toutefois sur le fait que le rallye de l'or n'est pas à relier à une "poussée d'inflation" à venir, comme certains le soupçonnent, compte tenu des mesures de relance massives des Banques centrales. "La théorie monétaire de l'inflation a été remplacée par des micro théories du marché du travail et des produits, et la tarification du risque d'inflation par le marché est faible... Donc, l'or ne présage pas de l'inflation".

Pour les experts de la banque américaine, la poussée haussière du métal n'est pas non plus à associer à l'accès de faiblesse du billet vert et à la possible perte de son statut de devise de référence. Ils affirment que si certains suggèrent que la hausse de l'or suit la dépréciation du dollar, "aucune autre monnaie ou pays n'est prêt ou disposé à assumer le rôle du dollar". En fait, la "fourniture massive" de dollars par la Réserve fédérale américaine dans le cadre d'échanges de devises avec d'autres pays ("lignes de swap") renforce la position de monnaie de réserve mondiale du dollar. "Même si le dollar vaut maintenant moins en or, il en va de même pour toutes les autres devises".

En fait, les experts de Citi relient principalement la hausse du métal aux rendements réels négatifs, conséquence de l'assouplissement monétaire des Banques centrales. Cela a réduit le "coût d'opportunité de détenir un actif à coupon zéro tel que l'or".