Pour UBS, la zone euro est déjà en récession

(Boursier.com) — Probable , fortement envisageable, la récession serait en fait déjà là ! Selon les économistes d'UBS, la zone euro est entrée dans une récession "peu profonde", déclenchée par la flambée des prix de l'énergie et qui durera jusqu'à la fin de l'année. L'économie européenne se contractera de 0,1% au troisième trimestre et de 0,2% au quatrième, affirment les analystes de la banque suisse dans une note reprise par 'Bloomberg'.

"A la lumière de nouvelles augmentations importantes des prix de l'énergie, qui impliquent une pression supplémentaire sur la consommation des ménages et l'investissement fixe, nous nous attendons maintenant à ce que la zone euro subisse une récession technique", expliquent les économistes dirigés par Reinhard Cluses.

Malgré cette passe négative, les équipes de la banque ont relevé leurs perspectives pour l'ensemble de l'année après une solide performance au cours du deuxième trimestre. La prévision de croissance pour 2023 a néanmoins été ramenée à 0,8% contre 1,2%. Une hypothèse cruciale d'UBS est que les prix du gaz naturel continueront d'augmenter, mais qu'il n'y aura pas de grave pénurie. Si le rationnement devenait nécessaire, "les dommages économiques seraient probablement bien pires", avertit UBS.

Les économistes de Morgan Stanley anticipent pour leur part une contraction plus profonde de la zone euro qu'auparavant. "Nous constatons un impact plus durable de cette crise énergétique sur l'année prochaine, car nous prévoyons que la hausse des prix et l'incertitude concernant l'approvisionnement énergétique persisteront jusqu'à l'hiver 2023-24", souligne la banque américaine. "Tout n'est pas sombre cependant, et nous pensons toujours qu'une reprise suivra cette faiblesse, tirée par une reprise des investissements privés et publics".