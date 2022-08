Pour le président de la Bundesbank, la BCE doit agir de manière décisive lors de sa prochaine réunion

L'inflation dans la zone euro a accéléré pour atteindre un record de 9,1% en août...

(Boursier.com) — Joachim Nagel, président de la Bundesbank, appelle à une action "forte" de la Banque centrale européenne la semaine prochaine après la publication d'une inflation record dans la zone euro en août. "Il est urgent que le Conseil des gouverneurs de la BCE agisse de manière décisive lors de sa prochaine réunion pour lutter contre l'inflation", a déclaré à 'Bloomberg' le membre du Conseil des gouverneurs de la BCE. "Nous avons besoin d'une forte hausse des taux d'intérêt en septembre. Et de nouvelles augmentations des taux d'intérêt sont à prévoir dans les mois à venir".

L'inflation dans la zone euro a accéléré pour atteindre un record de 9,1% en août, ont montré les données dévoilées en matinée par Eurostat. L'inflation hors énergie, alcool, tabac et produits alimentaires non transformés, un indicateur suivi de près par la BCE, a également atteint un niveau sans précédent, à +4,3% contre +4% en juillet, et un consensus logé à 4,1%.